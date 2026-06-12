Türkiye kaç kere Dünya Kupası'na katıldı? Türkiye hangi yıllar Dünya Kupası'na katıldı?

A Milli Futbol Takımı, uzun bir aranın ardından yeniden FIFA Dünya Kupası sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Kosova karşısında Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan ve Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle gelen kritik galibiyet, Türkiye’ye 2026 FIFA Dünya Kupası bileti getirdi. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden yer alacak. Peki, Türkiye kaç kere dünya kupasına katıldı? Türkiye hangi yıllar Dünya Kupası'na katıldı? Detaylar...

TÜRKİYE KAÇ KERE DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası tarihinde 4 kez turnuvaya katılma hakkı elde etmiştir. Ancak bu katılımların biri, dönemin şartları nedeniyle sahaya yansımamıştır. Bu sebeple Türkiye 3 kere katılım sağlamıştır.

Türkiye’nin Dünya Kupası geçmişi şu şekilde özetlenebilir:

1950 FIFA Dünya Kupası: Katılım hakkı kazanıldı ancak Brezilya’da düzenlenen turnuvaya dönemin ekonomik ve lojistik şartları nedeniyle gidilemedi.

1954 FIFA Dünya Kupası: Türkiye’nin ilk resmi Dünya Kupası katılımı gerçekleşti.

2002 FIFA Dünya Kupası: Tarihi başarı elde edilerek dünya üçüncülüğü kazanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası: Uzun aradan sonra yeniden katılım hakkı elde edildi.

Bu tabloya göre Türkiye, 2026 ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 4. büyük yolculuğuna çıkmış olacaktır; ancak sahaya çıkılan turnuva sayısı 3 olarak kabul edilmektedir.

TÜRKİYE HANGİ YILLAR DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

Türkiye’nin Dünya Kupası macerası belirli kırılma anlarıyla şekillenmiştir. Ay-Yıldızlılar farklı dönemlerde hem dramatik maçlar hem de unutulmaz başarılar yaşamıştır.

1954: İLK RESMİ DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ

1954 FIFA Dünya Kupası, Türkiye’nin ilk sahne aldığı turnuva olarak tarihe geçti.

Grup: Batı Almanya, Macaristan, Güney Kore

İlk maç: Batı Almanya 4-1 Türkiye

İkinci maç: Türkiye 7-0 Güney Kore

Play-off: Batı Almanya 7-2 Türkiye

Türkiye, güçlü rakipler arasında mücadele ederek turnuvaya erken veda etti ancak ilk deneyim olarak önemli bir eşik aşıldı.

2002: TARİHİ ÜÇÜNCÜLÜK VE EFSANE KADRO

Türkiye’nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı 2002 yılında geldi. Güney Kore ve Japonya’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Türk futbol tarihine altın harflerle yazıldı.

Grup aşaması: Brezilya, Kosta Rika, Çin

Son 16: Türkiye 1-0 Japonya

Çeyrek final: Türkiye 1-0 Senegal (altın gol)

Yarı final: Brezilya 1-0 Türkiye

Üçüncülük maçı: Türkiye 3-2 Güney Kore

Bu sonuçla Türkiye, Dünya Kupası’nı 3. sırada tamamlayarak tarihinin en büyük başarısını elde etti.