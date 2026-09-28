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Türkiye İtalya maçı nerede oynanacak? İtalya Türkiye maçı hangi statta?

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Türkiye İtalya maçı nerede oynanacak? İtalya Türkiye maçı hangi statta?
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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde mücadelenin oynanacağı stat ve stadyumun kapasitesi merak konusu oldu. 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak? İtalya Türkiye maçı hangi statta? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tesisin kapasitesi, maç öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye- İtalya karşılaşmasının oynanacağı stat, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak açıklandı. Peki,  Türkiye İtalya maçı nerede oynanacak? İtalya Türkiye maçı hangi statta? Detaylar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçı, Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci müsabakası olan karşılaşma, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. TFF'nin resmi fikstüründe de Türkiye-İtalya karşılaşmasının Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşmanın hakemliğini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Dördüncü hakem Darren England olurken, VAR görevinde Stuart Attwell, AVAR görevinde ise Matthew Donohue bulunacak.

ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ KAÇ KİŞİLİK?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun kapasitesi 43 bin 361 kişi. TFF'nin Türkiye-İtalya maçı öncesinde yayımladığı taraftar bilgilendirmesinde stadyum kapasitesi 43.361 olarak açıklandı.

Bursa'daki stadyum, A Milli Futbol Takımı'nın daha önceki karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı. TFF'nin açıklamasına göre Millî Takım, bu statta 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşmıştı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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