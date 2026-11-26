Türkiye İtalya maçı ne maçı, basketbol Dünya Kupası eleme maçı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı bu akşam İtalya deplasmanında parkeye çıkıyor. Basketbolseverler, iki ülke arasındaki karşılaşmanın hangi turnuva kapsamında oynandığını araştırıyor.
Türkiye İtalya maçı ne maçı sorusunun yanıtı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri. Karşılaşma, elemelerin ikinci turundaki J Grubu'nun üçüncü maçı. Roma'daki PalaEur'da oynanacak maç bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT Spor ile S Sport'tan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI MI?
Evet. Türkiye ile İtalya, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda karşı karşıya geliyor. 2027 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de İtalya'ya konuk oluyor. Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
12 DEV ADAM'IN DURUMU NE?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak grup lideri tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu performansla Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.
İtalya ise elemelerin ilk turunu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Ancak ikinci turda Bosna Hersek ve Sırbistan'a yenilen İtalya, grubunda üçüncü sırada bulunuyor. 12 Dev Adam, İtalya karşısında 9'da 9 yapmayı hedefliyor.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
TBF'nin açıkladığı 20 kişilik aday kadroda Yiğit Onan, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Egehan Arna, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Doğuş Özdemiroğlu, Ömer Kutluay, Rüzgar Öpçün ve Ercan Osmani gibi isimler yer alıyor.