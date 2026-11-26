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Türkiye İtalya maçı ne maçı sorusunun yanıtı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri. Karşılaşma, elemelerin ikinci turundaki J Grubu'nun üçüncü maçı. Roma'daki PalaEur'da oynanacak maç bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT Spor ile S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI MI?

Evet. Türkiye ile İtalya, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda karşı karşıya geliyor. 2027 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de İtalya'ya konuk oluyor. Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

12 DEV ADAM'IN DURUMU NE?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak grup lideri tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu performansla Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu.

İtalya ise elemelerin ilk turunu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Ancak ikinci turda Bosna Hersek ve Sırbistan'a yenilen İtalya, grubunda üçüncü sırada bulunuyor. 12 Dev Adam, İtalya karşısında 9'da 9 yapmayı hedefliyor.