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Türkiye İtalya daha önce maç yaptı mı, Türkiye İtalya'yı hiç yendi mi?

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Türkiye İtalya daha önce maç yaptı mı, Türkiye İtalya'yı hiç yendi mi?
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Türkiye ile İtalya arasında oynanan maçların geçmişi futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Türkiye İtalya daha önce maç yaptı mı, Türkiye İtalya’yı hiç yendi mi?” soruları, iki milli takımın geçmiş karşılaşmalarını araştıran sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Türkiye- İtalya maçı öncesinde iki takımın daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı ve Türkiye’nin İtalya karşısında galibiyet alıp almadığı merak konusu oldu. Futbolseverler, Türkiye İtalya rekabetindeki geçmiş maçların sonuçlarını ve milli takımın İtalya karşısındaki karnesini araştırıyor.

TÜRKİYE İTALYA DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI, TÜRKİYE İTALYA'YI HİÇ YENDİ Mİ?

Türkiye ile İtalya milli takımları futbol tarihinde daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki maçların geçmişi futbolseverler tarafından merak edilirken, özellikle “Türkiye İtalya’yı hiç yendi mi?” sorusu araştırılıyor. Türkiye, A Milli Takım düzeyinde İtalya karşısında henüz galibiyet alamadı.

TÜRKİYE İTALYA İLE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Türkiye ile İtalya bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İtalya 11 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Türkiye’nin İtalya karşısında galibiyeti bulunmuyor.

TÜRKİYE İTALYA’YI HİÇ YENDİ Mİ?

Türkiye, A Milli Takım düzeyinde İtalya’yı henüz mağlup edemedi. İki takım arasındaki son karşılaşma 4 Haziran 2024 tarihinde oynandı ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı. Böylece Türkiye’nin İtalya karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇLARINDA SONUÇLAR

İki ülke milli takımları arasındaki geçmiş karşılaşmalarda İtalya’nın üstünlüğü bulunuyor. 2022 yılında oynanan hazırlık maçında İtalya sahadan 3-2 galip ayrılırken, EURO 2020’deki mücadeleyi de İtalya 3-0 kazandı. 2002 ve 2006 yıllarında oynanan karşılaşmalar ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

TÜRKİYE İTALYA KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Türkiye ile İtalya arasındaki rekabette millilerin henüz galibiyeti bulunmuyor. İki takımın yeni karşılaşması öncesinde futbolseverler, Türkiye’nin İtalya karşısında ilk kez kazanıp kazanamayacağını merak ediyor.

TÜRKİYE-İTALYA REKABETİNDE EN FARKLI SKOR

Türkiye ile İtalya arasındaki maçlarda en farklı skor, 1962 yılında oynanan karşılaşmada ortaya çıktı. İtalya, Türkiye’yi 6-0 mağlup ederek iki takım arasındaki rekabetteki en farklı galibiyete imza attı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇLARI

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son karşılaşmaların sonuçları şöyle:

• 2024: İtalya 0-0 Türkiye

• 2022: Türkiye 2-3 İtalya

• 2021: Türkiye 0-3 İtalya

• 2006: İtalya 1-1 Türkiye

• 2002: İtalya 1-1 Türkiye

• 2000: Türkiye 1-2 İtalya

• 1994: İtalya 3-1 Türkiye

• 1984: Türkiye 1-2 İtalya

• 1978: İtalya 1-0 Türkiye

• 1973: Türkiye 0-1 İtalya

• 1973: İtalya 0-0 Türkiye

• 1963: Türkiye 0-1 İtalya

• 1962: İtalya 6-0 Türkiye

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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