Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, Türkiye İsviçre basketbol maçı CANLI nereden izlenir?

"Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, Türkiye İsviçre basketbol maçı canlı nereden izlenir?" sorusu, maç günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İsviçre karşısındaki mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayıncı kanalı, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması için geri sayım başladı. A Milli Basketbol Takımı'nın kritik mücadelesini takip etmek isteyen sporseverler, "Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maçın detayları.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İsviçre FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak mücadele, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus aboneleri tarafından ilgili platformlar üzerinden canlı izlenebilecek. Ayrıca mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak da yayınlanacak.

TRT 1'e Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebiliyor.

S Sport ise Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanalların yanı sıra internet üzerinden şifreli yayın yapıyor. S Sport Plus ise dijital platform üzerinden abonelik sistemiyle hizmet veriyor.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye-İsviçre karşılaşması, Türkiye Stadyumu'nda oynanacak. Milli takım, taraftarı önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.