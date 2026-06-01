A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık süreci kapsamında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık maçı, hem kadro denemeleri hem de teknik ekibin oyun planını test etmesi açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki, Türkiye hazırlık maçı bugün mü? Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Dünya Kupası hazırlıklarının ilk önemli sınavlarından biri olan bu mücadele, İstanbul’da futbolseverleri bir araya getirecek.

Karşılaşma, İstanbul’daki Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak. İki ülke milli takımları bugüne kadar 9. kez karşı karşıya gelecek ve bu maç, rekabet tarihine yeni bir sayfa ekleyecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESZ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçının yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri de belli oldu. Teknik direktörlerin son antrenman performanslarına göre değişiklik yapabileceği kadrolar şu şekilde öne çıkıyor:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir, Deniz Gül

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder

Türkiye ile Kuzey Makedonya milli takımları bugüne kadar 8 karşılaşmada karşı karşıya geldi. Bu maçların 5’ini Türkiye kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve 1 maçta Kuzey Makedonya sahadan galip ayrıldı. Milliler bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Özellikle deplasman performansında dikkat çeken A Millî Takım, oynadığı 4 dış saha maçının 3’ünü kazanarak önemli bir istatistik elde etti. Türkiye’de oynanan karşılaşmalarda ise dengeli bir tablo ortaya çıktı.