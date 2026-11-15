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Türkiye Fransa maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Türkiye Fransa maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı stat ve şehir merak konusu oldu. Deplasmanda sahaya çıkacak millilerin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Fransa-Türkiye maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Fransa maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmanın adresi belli oldu. Millilerin deplasmanda mücadele edeceği maç öncesinde futbolseverler, Fransa- Türkiye karşılaşmasının hangi şehirde ve statta oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye-Fransa maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Detaylar...

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma, Fransa'nın Bordeaux kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta mücadelesine Bordeaux ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Fransa- Türkiye karşılaşması, Bordeaux'da bulunan Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Stadyum, Stade Atlantique Bordeaux Métropole adıyla da anılıyor ve 2015 yılında açıldı.

42 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip olan stat, Fransa'nın önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapan tesisleri arasında yer alıyor. 

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa- Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son hafta mücadelesi olacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarının yanı sıra kanalın resmi internet sitesinden de takip edebilecek.

Fransa-Türkiye maçı bilgileri:

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45 (TSİ)

Stat: Matmut Atlantique Stadyumu

Şehir: Bordeaux, Fransa

Turnuva: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup

Yayın: ATV

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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