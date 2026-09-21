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Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

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Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Futbolseverler “Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi statta oynanacak?” sorularına yanıt ararken, mücadelenin tarihi ve oynanacağı stat belli oldu.

Türkiye- Fransa maçı öncesinde futbolseverlerin heyecanı artarken, karşılaşmanın detayları da merak konusu oldu. “ Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?” sorusunun yanıtı araştırılırken, A Milli Takım'ın Fransa karşısındaki mücadelesinin maç saati ve stadyum bilgileri gündemde yer alıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler, milli takımın önemli mücadelesi öncesinde “Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye ile Fransa arasındaki karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat belli oldu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli maç heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ekranlarından izleyebilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Fransa maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın Kocaeli'de yapılacağı duyurulmuştu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ STATTA?

Futbolseverlerin merak ettiği “Türkiye-Fransa maçı hangi statta oynanacak?” sorusunun yanıtı da belli. Karşılaşma, Kocaeli'nin önemli spor tesislerinden biri olan Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki fikstürü kapsamında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri şöyle:

• 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45

• 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

• 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

• 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

• 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

• 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

TÜRKİYE-FRANSA MAÇIYLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşecek mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım'ın Fransa karşılaşmasıyla başlayacak fikstür kapsamında Türkiye, gruptaki diğer maçlarında İtalya ve Belçika ile de karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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