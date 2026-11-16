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Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti, maç bitti mi, golleri kim attı? MİLLİ TAKIM MAÇ SONUCU!

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Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti, maç bitti mi, golleri kim attı? MİLLİ TAKIM MAÇ SONUCU!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler, sahadan mağlup ayrılırken futbolseverler Türkiye-Fransa maçının gollerini kimin attığını ve karşılaşmanın ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti, maç bitti mi, golleri kim attı? Detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk oldu. Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, Fransa'ya mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve Junior Kroupi kaydederken, Türkiye'nin tek golü Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Peki, Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti, maç bitti mi, golleri kim attı? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. 80. dakikada Junior Kroupi farkı ikiye çıkarırken, Abdülkerim Bardakcı 90. dakikada Türkiye'nin golünü kaydetti.

Fransa 2-1 Türkiye

49. dakika: Emirhan Topçu (kendi kalesine)

80. dakika: Junior Kroupi

90. dakika: Abdülkerim Bardakcı

FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Fransa'nın ilk golü 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Karşılaşmanın 80. dakikasında Junior Kroupi, Rayan Cherki'nin asistinde fileleri havalandırarak skoru 2-0'a taşıdı.

Türkiye ise maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 90. dakikada Arda Güler'in asistinde Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle skor 2-1 oldu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANDI?

Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında oynanan mücadeleye Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye'nin Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından A Ligi'ndeki durumu, diğer grupların son maçları ve grup sonuncuları arasındaki puan-averaj karşılaştırmasına göre değerlendirilecek. A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında yapılacak sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım düşme/yükselme play-off'u oynayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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