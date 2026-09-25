Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler, Türkiye-Fransa maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-Fransa maçının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...
TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan mücadele, futbolseverler tarafından ATV üzerinden takip edilebilecek. TFF'nin yayımladığı resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının yayıncısı ATV olarak yer alıyor.
MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye-Fransa maçı atv üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Fransa maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak karşılaşmanın adresi Kocaeli Stadyumu olacak.