Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-Fransa maçının tarihi, başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan mücadele, futbolseverler tarafından ATV üzerinden takip edilebilecek. TFF'nin yayımladığı resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının yayıncısı ATV olarak yer alıyor.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye-Fransa maçı atv üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak karşılaşmanın adresi Kocaeli Stadyumu olacak.