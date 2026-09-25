Türkiye Fransa maçı hakemi kim, Türkiye Fransa maçı hakemi Felix Zwayer kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasındaki dev karşılaşmada düdük Felix Zwayer'de olacak. Hakem ataması duyurulduktan sonra Ay-Yıldızlı taraftarlar, Zwayer'in kim olduğunu ve Milli Takım'ın daha önce yönettiği maçlarını merak etmeye başladı. Peki, Türkiye-Fransa maçı hakemi Felix Zwayer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tüm ayrıntılar haberimizde…

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ay-yıldızlıların Fransa ile oynayacağı mücadelede düdük Alman hakem Felix Zwayer'de. Uluslar Ligi ilk haftasında A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak ve karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Hakem kadrosu TFF tarafından 23 Eylül'de yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM KİM?

Zwayer'e yan hakem olarak yine Almanya'dan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer eşlik edecek; dördüncü hakemlik görevini ise Alman Florian Badstübner üstlenecek. Bu sayede sahadaki hakem ekibinin tamamı Almanya Futbol Federasyonu'ndan oluşuyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde de bir Alman isim, Christian Dingert yer alacak; AVAR koltuğunda ise Johann Pfeifer oturacak.

FELIX ZWAYER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Felix Zwayer, 19 Mayıs 1981'de Batı Berlin'de doğdu ve hakemlik kariyerinin büyük kısmını Almanya'da geçirdi. Bu tarihe göre Alman hakem 45 yaşında. Berlin Futbol Federasyonu'na bağlı SC Charlottenburg adına görev yapan Zwayer, hakemliğin yanı sıra emlak komisyoncusu olarak da çalışıyor; evli ve iki kız babası.

FELIX ZWAYER'İN HAKEMLİK KARİYERİ

Zwayer, DFB seviyesinde hakemliğe 2004'te adım attı, 2009-2010 sezonundan itibaren Bundesliga'da orta hakem olarak maç yönetmeye başladı ve 2012'de FIFA kokartı aldı. Kariyerinde Bundesliga'da 265, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 42 karşılaşmada görev yapan tecrübeli hakem, Avrupa Ligi'nde de 30 maç yönetti. Zwayer, EURO 2024'te Hollanda-İngiltere yarı finalini yöneterek kariyerinin en önemli görevlerinden birini üstlenmişti.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA GÜNDEM OLAN AN

Alman hakem, geçtiğimiz yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda da görev aldı. ABD-Avustralya maçının uzatma dakikalarında kramp giren Zwayer yüzünden oyun durdu; yardımcı hakem Katia Itzel García'nın sahaya turşu suyuyla koşması sosyal medyada çokça paylaşıldı. Kısa süren tedavinin ardından Zwayer maçı son düdüğe kadar yönetmeyi başardı.

FELIX ZWAYER'İN TÜRKİYE KARNESİ

Zwayer'in A Milli Takım'a uğurlu geldiği söylenebilir. Alman hakem, milli takımın iki kritik resmi maçında düdük çaldı ve Türkiye bu karşılaşmalardan yenilgisiz ayrıldı. 23 Mart 2025'teki Macaristan-Türkiye Uluslar Ligi play-off rövanşını Türkiye 3-1 kazanırken, 18 Kasım 2025'te Sevilla'da oynanan İspanya-Türkiye Dünya Kupası eleme maçı 2-2 sona ermişti.

FELIX ZWAYER'İN MAÇ YÖNETİM TARZI

Zwayer'in oyunun akışını korumaya önem veren, ancak sert müdahalelerde kart göstermekten çekinmeyen bir hakem olduğu yorumları yapılıyor.

FRANSA'DA YENİ DÖNEM: ZIDANE İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Kocaeli'deki mücadele, Fransa açısından da yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Dünya Kupası sonrasında Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa, teknik direktörlüğe Zinedine Zidane'ı getirdi ve Zidane yönetimindeki ilk maçında Türkiye'ye rakip oluyor. Ay-yıldızlılarda ise ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında oynaması beklenmiyor.