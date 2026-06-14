Türkiye Dünya Kupası D grubu puan durumu ne, Türkiye grupta kaçıncı?

Dünya Kupası macerasında gruptaki maçlar tek tek tamamlanırken, gözler canlı puan tablosuna çevrildi. Taraftarlar "Türkiye Dünya Kupası D grubu puan durumu ne?" sorusunun yanıtını arıyor. Bir üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan güncel sıralamada kartlar yeniden dağıtılıyor. İşte Türkiye grupta kaçıncı sorusunun yanıtı ve gruptaki rakiplerimizin son puan durumuna dair tüm detaylar...

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin 2002’den sonra ilk kez, tam 24 yıllık bir aranın ardından boy göstereceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda geri sayım sona erdi. "Bizim Çocuklar", Kuzey Amerika semalarında ilk sınavına çıkıyor. Futbolseverlerin nefesini tuttuğu bu kritik anlarda en çok merak edilen konu ise kuşkusuz: "Türkiye Avustralya CANLI izle! Türkiye Avustralya donmadan, kesintisiz full HD nasıl izlenir?"

Vancouver'daki BC Place Stadyumu’nda oynanacak bu dev mücadele, sadece bir grup maçı değil, milyonların ortak sevdasının sahaya yansıması olacak. İşte turnuvanın açılış haftasında oynanacak Türkiye - Avustralya maçını şifresiz ve kesintisiz izlemeniz için hazırladığımız kapsamlı yayın rehberi.

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk randevumuz olan Türkiye - Avustralya karşılaşması, yerel saat farkı nedeniyle Türkiye'de sabah saatlerine denk geliyor.

Maç Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Maç Saati: TSİ 07:00

Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)

Güne milli heyecanla başlamak isteyenler için saatler 07:00'yi gösterdiğinde tüm Türkiye ekran başında kilitlenecek. Turnuvadaki diğer maçlarımız ise 19 Haziran'da Paraguay ve 25 Haziran'da ev sahibi ABD ile olacak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI BİTTİ Mİ?

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geliyor. TSİ 07:00'de başlayacak ve nefesleri kesecek 90 dakika sonucunda hakemin bitiş düdüğü çalacak.

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

İşte Millilerimizin kalan maç programı:

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (TSİ 06:00)

26 Haziran 2026: ABD - Türkiye (TSİ 05:00)

DÜNYA KUPASI HEYECANI TRT EKRANLARINDA SÜRÜYOR

Milli Takımımızın tüm maçları ve 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm karşılaşmalar şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve dijital platform tabii üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Kaçırdığınız maçların özetlerini ve tartışmalı pozisyonların analizlerini maç bitiminden hemen sonra bu platformlardan takip edebilirsiniz.

D GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE 0

AVUSTRALYA 0

PARAGUAY 0

ABD 0

Sayfa güncellenecektir.