Starlink, kısaca açıklamak gerekirse, uydu internet hizmeti sunan bir sistemdir. SpaceX tarafından geliştirilen bu sistem, küresel internet kapsama alanı sağlamayı amaçlayan uydu takımyıldızı olarak tanımlanabilir. SpaceX, Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan özel bir uzay şirketidir ve Starlink, şirketin küresel geniş bant ağı oluşturma girişiminin merkezindedir. Peki, Türkiye'de Starlink var mı, ne zaman gelecek? Starlink uyduları nedir, ne işe yarar, fiyatı ne kadar?Detaylar...

TÜRKİYE'DE STARLINK VAR MI, ÇALIŞIYOR MU?

2025 itibarıyla Starlink, Türkiye'de henüz resmi olarak hizmet vermemektedir. SpaceX'in resmi "Order Starlink" haritasına göre Türkiye, hizmet verilen bölgeler arasında bulunmamaktadır. Kullanıcılar, Türkiye'de bekleme listesine alınmış veya yakın gelecekte hizmet alacak bölgeler arasında değerlendirilmektedir.

TÜRKİYE'YE STARLİNK NE ZAMAN GELECEK?

Starlink'in Türkiye'deki erişim durumu, altyapı ve düzenleyici izinler nedeniyle gecikmeli olarak ilerlemektedir. Ancak sistemin küresel ölçekte artan popülaritesi ve acil durumlarda sunduğu hızlı bağlantı özelliği, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir.

STARLINK UYDULARI NEDİR?

Starlink uyduları, alçak Dünya yörüngesinde (ADY) görev yapan yaklaşık 260 kg ağırlığında, küçük ve düz gövdeli uydulardır. SpaceX, uydu takımyıldızı oluşturmak için binlerce küçük uydu fırlatmayı hedeflemektedir. Bu uydular, küresel internet kapsama alanı sağlamak ve düşük gecikmeli bağlantı sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Uydular, yer istasyonlarından aldıkları verileri doğrudan Dünya'daki kullanıcı cihazlarına iletir. En yeni Starlink uyduları, lazer iletişim modülleri sayesinde uydular arası veri aktarımı yapabilir, bu da yer istasyonlarına olan bağımlılığı azaltır.

STARLINK UYDULARI NE İŞE YARAR?

Starlink uydularının temel amacı, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamaktır. Küresel kapsama alanı sunan bu uydu ağı, özellikle:

Kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde internet erişimi sağlamak,

Acil durumlarda iletişimi sürdürmek,

Deniz ve uzak bölgelerde veri iletimini mümkün kılmak,

gibi kritik ihtiyaçlara yanıt verir.

Takımyıldızdaki her uydu, veri iletimini saniyede 150 Mbps'e kadar hızlarda gerçekleştirebilir. Bu, kullanıcılar için sınırsız yüksek hızlı veri akışı ve düşük gecikme anlamına gelir. Küresel ağ genişledikçe ve daha fazla uydu yörüngeye fırlatıldıkça, hız ve kapsama alanı daha da artacaktır.

STARLINK UYDU FİYATI NE KADAR?

Starlink internet hizmetinin maliyeti, hizmet türüne göre değişiklik göstermektedir:

Bireysel kullanıcılar: Aylık 110 USD + bir kereye mahsus 599 USD donanım ücreti.

Starlink Business: Ayda 500 USD + donanım 2500 USD, indirme hızı 350 Mbps'e kadar, gecikme süresi 20–40 ms.

Starlink RV (Karavan kullanımı): Aylık 135 USD + 599 USD donanım ücreti.

Starlink Maritime (Deniz kullanımı): Aylık 5000 USD + iki terminal için 10.000 USD donanım ücreti, 350 Mbps indirme hızı.

Starlink fiyatları, taahhüt veya veri sınırlaması olmadan sunulmaktadır.

STARLINK İNTERNET HIZI NASIL?

Starlink, kullanıcılarına yüksek hızlı internet sunar. Speedtest sonuçlarına göre:

Litvanya'da medyan indirme hızı: 160 Mbps

ABD'de ortalama indirme hızı: 91 Mbps

Kanada'da ortalama indirme hızı: 97 Mbps

Avustralya'da ortalama indirme hızı: 124 Mbps

Kuzey Amerika genelinde medyan indirme hızı 105 Mbps ve gecikme süresi 48 ms olarak ölçülmüştür. Yükleme hızları bazı bölgelerde 9 Mbps'e kadar düşebilir, ancak genel olarak gecikme süreleri düşük ve stabil kalmaktadır.