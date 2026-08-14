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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

SINAV 2 AĞUSTOS'TA YAPILMIŞTI

Ösym'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta uygulanan 2026-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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