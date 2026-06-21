Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, Türkiye Çin nereden CANLI izlenir?

Türkiye–Çin voleybol karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden canlı izlenebileceği merak ediliyor. Genellikle milli maçlar TRT Spor ve TRT’nin dijital platformları üzerinden izleyiciyle buluşurken, bu kritik mücadele de şifresiz yayın seçenekleriyle ekranlara geliyor. Voleybolseverler karşılaşmayı canlı takip etmek için yayın saatini ve kanal bilgisini araştırmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, farklı platformlar üzerinden maçı takip edebilecek.