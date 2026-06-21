Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, Türkiye Çin nereden CANLI izlenir?
“Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, Türkiye Çin nereden CANLI izlenir?” sorusu voleybolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kadınlar voleybolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Filenin Sultanları için kritik mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor. Maçın yayın bilgisi ve canlı izleme seçenekleri sporseverlerin gündeminde yer alıyor.
Türkiye–Çin voleybol karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden canlı izlenebileceği merak ediliyor. Genellikle milli maçlar TRT Spor ve TRT’nin dijital platformları üzerinden izleyiciyle buluşurken, bu kritik mücadele de şifresiz yayın seçenekleriyle ekranlara geliyor. Voleybolseverler karşılaşmayı canlı takip etmek için yayın saatini ve kanal bilgisini araştırmayı sürdürüyor.
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Çin arasında oynanacak FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, farklı platformlar üzerinden maçı takip edebilecek.
S SPORT VE TRT SPOR YAYIN BİLGİLERİ
Türkiye–Çin maçını S Sport üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan erişim sağlayabiliyor. S Sport Plus platformu ise internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor. Öte yandan TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.
TÜRKİYE ÇİN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye–Çin karşılaşması 21 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, turnuvanın kritik maçları arasında gösteriliyor.
TÜRKİYE ÇİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Zorlu karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. Filenin Sultanları, Ankara’da oynanacak bu mücadelede Çin karşısında sahaya çıkacak.
TÜRKİYE ÇİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ile Çin arasındaki voleybol karşılaşması Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Başkentte gerçekleşecek mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve yoğun bir seyirci ilgisi olması bekleniyor.
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