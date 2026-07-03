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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5. Dönem açılış konuşmasında, Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısıyla o yıla ait nutuklar Atatürk'ün emriyle kim tarafında

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5. Dönem açılış konuşmasında, Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısıyla o yıla ait nutuklar Atatürk'ün emriyle kim tarafında
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5. Dönem açılış konuşmasında, Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısıyla o yıla ait nutuklar Atatürk'ün emriyle kim tarafından okunmuştur?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker’de yöneltilen sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Programda sorulan ilginç ve düşündüren sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5. Dönem açılış konuşmasında, Atatürk'ün rahatsızlığı dolayısıyla o yıla ait nutuklar Atatürk'ün emriyle kim tarafından okunmuştur?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 5. DÖNEM AÇILIŞ KONUŞMASINDA, ATATÜRK'ÜN RAHATSIZLIĞI DOLAYISIYLA O YILA AİT NUTUKLAR ATATÜRK'ÜN EMRİYLE KİM TARAFINDAN OKUNMUŞTUR?

İsmet İnönü

Kazım Özalp

Fevzi Çakmak

Celal Bayar

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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