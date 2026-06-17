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Türkiye Belçika voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı nereden CANLI izlenir?

Türkiye Belçika voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı nereden CANLI izlenir?
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Türkiye - Belçika voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, Filenin Sultanları’nın kritik karşılaşması öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen voleybolseverler yayın bilgilerini ve şifresiz izleme seçeneklerini öğrenmek için yoğun şekilde arama yapıyor.

Filenin Sultanları Türkiye - Belçika voleybol maçı nereden canlı izlenir sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli takımın sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı yayın platformları sporseverler tarafından merakla takip ediliyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye - Belçika karşılaşması, sporseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları’nın sahaya çıkacağı bu önemli maç, farklı platformlardan izlenebilecek.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI YAYIN PLATFORMLARI

Karşılaşma S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan şifreli olarak yayınlanacak. S Sport Plus platformu üzerinden de internet aracılığıyla maç izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor kanalı da karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyicilere alternatif yayın imkânı sunacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Belçika arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesi 17 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele Ankara’da oynanacak. Karşılaşmaya Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak ve Filenin Sultanları kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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