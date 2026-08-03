Türkiye Belçika nerede oynanacak? Gürsel Aksel Stadyumu nerede?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Millî Futbol Takımı'nın Kasım ayında oynayacağı kritik karşılaşmaların statları netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ay-Yıldızlı ekip, Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak. Futbolseverlerin gündeminde ise "Türkiye Belçika nerede oynanacak?" ve "Gürsel Aksel Stadyumu nerede?" soruları yer alıyor. İşte TFF'nin açıkladığı resmi maç programı ve stadyum bilgileri...

TÜRKİYE BELÇİKA NEREDE OYNANACAK?

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın adresi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre Türkiye - Belçika karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma, A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda iç sahada oynayacağı önemli mücadelelerden biri olacak.

Kasım ayındaki ikinci karşılaşmada ise Ay-Yıldızlı ekip deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maç olan Fransa - Türkiye mücadelesi, 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 22.45 olarak açıklandı.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'de yer alıyor ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye - Belçika karşılaşmasıyla birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, A Millî Futbol Takımı'nı üçüncü kez ağırlayacak.

Daha önce A Millî Takım bu statta UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki resmi maça çıktı:

14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre Belçika karşılaşmasıyla birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, millî takımın ev sahipliği yaptığı üçüncü resmi müsabakaya sahne olacak.

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda iç sahada Belçika ile, deplasmanda ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda, Fransa - Türkiye maçı ise 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.