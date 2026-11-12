Türkiye Belçika muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu mu?

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Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Milli takımın muhtemel 11'inde kalede Uğurcan Çakır, ileri uçta ise Enes Ünal'ın yer alması bekleniyor. İşte Türkiye Belçika maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yapılacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Milli takım, bu karşılaşmada İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. Karşılaşma, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da izlenebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV, uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için maç herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Karşılaşma, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Türkiye Belçika maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Kadrolar, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala belli olacak. Maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri öne çıkıyor.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Enes Ünal

MİLLİ TAKIMDA EKSİK VAR MI?

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları öncesinde açıklanan 26 kişilik kadrosunda Kerem Aktürkoğlu teknik nedenlerle yer almadı. Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle kadroya çağrılmadı.

TÜRKİYE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Belçika maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak. Fransa Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'da oynanacak.