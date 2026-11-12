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Türkiye Belçika maçı spikeri kim, Türkiye Belçika maçını kim anlatıyor?

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Türkiye Belçika maçı spikeri kim, Türkiye Belçika maçını kim anlatıyor?
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, bugün Belçika ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir'de taraftarı önünde sahaya çıkacak olan milliler, ilk maçta aldığı mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor. Maçı ekran başından takip edecek futbolseverler, Türkiye Belçika maçının spikerinin kim olduğunu ve karşılaşmayı kimin anlatacağını araştırıyor.

Türkiye Belçika maçı bugün saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı anlatacak spiker ise henüz açıklanmadı. İşte Türkiye Belçika maçının spikerine ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SPİKERİ KİM?

Türkiye Belçika maçını Ali Okancı anlatacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINI KİM YORUMLUYOR?

Türkiye Belçika maçını Ömer Üründül yorumluyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI YORUMCULARI KİM?

Türkiye Belçika maçında görev yapacak yorumcular da henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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