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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında Fransa ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, Belçika karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar...

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması, Belçika'nın Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'nın konuğu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan maç programında da karşılaşmanın adresi Maurice Dufrasne Stadyumu olarak açıklandı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika- Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak belirlendi. Belçika'daki yerel saat ise 20.45 olacak.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşması olan mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika karşılaşması, ay-yıldızlı ekibin gruptaki üçüncü mücadelesi olacak.