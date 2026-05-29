Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Türkiye - Belçika Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?

“ Türkiye - Belçika Halı Saha Milli Takım maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye - Belçika mücadelesi için geri sayım sürerken, yayın saati, canlı yayın kanalları ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Türkiye - Belçika, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma HT Spor ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini merakla araştırıyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HT SPOR YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye - Belçika mücadelesi HT Spor üzerinden Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunulacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI IDMAN TV YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma Idman TV üzerinden Azerspace 46E uydusu aracılığıyla izlenebilecek ancak yayın şifreli olarak sunulacak. Türkiye - Belçika için alternatif yayın seçenekleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Turnuvanın kritik karşılaşmalarından biri olan Türkiye - Belçika, günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 21.00’de başlayacak. Akşam oynanacak bu önemli karşılaşmada iki takım da turnuvada avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Belçika Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferiyle birlikte maçın temposunun yüksek olması bekleniyor.