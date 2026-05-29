Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Türkiye - Belçika Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?

Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak soruları EMF Euro 2026 heyecanı öncesinde futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye - Belçika, turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkarken taraftarlar maçın canlı yayın bilgilerini ve hangi platformlardan izlenebileceğini merak ediyor.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Türkiye - Belçika, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma HT Spor ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini merakla araştırıyor.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HT SPOR YAYIN BİLGİLERİ
Türkiye - Belçika mücadelesi HT Spor üzerinden Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunulacak.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI IDMAN TV YAYIN DETAYLARI
Karşılaşma Idman TV üzerinden Azerspace 46E uydusu aracılığıyla izlenebilecek ancak yayın şifreli olarak sunulacak. Türkiye - Belçika için alternatif yayın seçenekleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maç 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Turnuvanın kritik karşılaşmalarından biri olan Türkiye - Belçika, günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 21.00’de başlayacak. Akşam oynanacak bu önemli karşılaşmada iki takım da turnuvada avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye - Belçika Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferiyle birlikte maçın temposunun yüksek olması bekleniyor.