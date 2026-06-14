Türkiye Avustralya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, gruptan çıkıyor mu eleniyor mu?

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolculuğuna devam etmek için Avustralya karşısında tarihi bir maça çıkıyor. Grubun kaderini belirleyecek bu zorlu karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu: Türkiye berabere kalırsa gruptan çıkıyor mu? Olası bir galibiyet bizi nereye taşır, mağlubiyet durumunda umutlar başka maça mı kalır? İşte maçın skoruna göre değişecek olan Türkiye D grubu puan durumu ve millilerimizin gruptan çıkma ihtimalleri üzerine kapsamlı analizimiz.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? AVUSTRALYA MAÇI ÖNCESİ TÜM İHTİMALER VE TUR SENARYOLARI

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası tüm hızıyla eserken, futbolseverlerin gözü kulağı A Milli Takımımızın D Grubu’ndaki kader maçına çevrildi. Ay-yıldızlı ekibimizin Avustralya ile oynayacağı kritik randevu, turnuvadaki yolculuğumuzun devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Taraftarların arama motorlarında en çok sorguladığı "Türkiye Avustralya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor?" sorusu, grubun puan dengeleri açısından büyük bir önem taşıyor. İşte millilerimizin bir üst tura yükselmesi için gereken tüm senaryolar ve ihtimaller üzerine detaylı tur rehberi.

TÜRKİYE AVUSTRALYA’YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takımımız, Avustralya karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda puanını yükselterek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak. Galibiyet senaryosunda, gruptaki diğer maç olan ABD - Paraguay karşılaşmasının sonucu, liderlik koltuğuna oturup oturmayacağımızı belirleyecek. Eğer Türkiye galip gelir ve diğer maç sonuçları lehimize sonuçlanırsa, ay-yıldızlılar grubunu ilk iki sırada tamamlayarak doğrudan bir üst tura yükselecek. Galibiyet, sadece puan avantajı değil, aynı zamanda eleme turları öncesi takıma büyük bir moral motivasyon sağlayacak.

BERABERLİK DURUMUNDA TUR ŞANSI DEVAM EDER Mİ?

Birçok futbolseverin merak ettiği "Türkiye berabere kalırsa gruptan çıkıyor mu?" sorusunun cevabı, gruptaki puan tablosunun genel dengesine bağlı. Olası bir beraberlikte Türkiye puanını 1 artıracak ancak bu durumda averaj hesaplamaları ve diğer rakiplerin alacağı sonuçlar devreye girecek. 2026 formatında en iyi grup üçüncülerinin de bir üst tura çıkma ihtimali bulunduğu için, berabelik durumunda millilerimiz matematiksel şansını koruyabilir fakat bu senaryoda diğer gruplardaki sonuçları beklemek zorunda kalabiliriz.

TÜRKİYE YENİLİRSE ELENİYOR MU?

Maalesef mağlubiyet senaryosu, ay-yıldızlı ekibimiz için turnuvaya veda etmek ya da mucizelere güvenmek anlamına gelebilir. Türkiye Avustralya'ya yenilirse, gruptaki puan sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yenilgi durumunda puanımız sabit kalacağı için, rakiplerin puan kaybı yaşaması ve en iyi üçüncülük kontenjanı için genel averajımızın diğer gruplara göre üstün olması gerekecek. Ancak bu durum, kontrolün tamamen bizim elimizden çıkmasına neden olacaktır.

D GRUBU PUAN DURUMU VE KRİTİK AVERAJ HESABI

Dünya Kupası gibi kısa süreli turnuvalarda sadece puan değil, atılan ve yenilen goller de büyük önem taşıyor. Eğer gruplarda puan eşitliği yaşanırsa, takımların genel averajına ve ardından birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılacak. Bu nedenle Avustralya maçı kaç kaç biterse bitsin, her bir golün altın değerinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Millilerimiz için en güvenli yol, sahaya galibiyet parolasıyla çıkarak işi şansa bırakmadan 3 maç sonunda tur biletini cebine koymak.

Not: Maç sonuçları ve güncel puan tablosu netleştikçe canlı anlatım sayfamızdan gelişmeleri takip edebilirsiniz.