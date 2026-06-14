Türkiye Avustralya maçı hakemi kim, yan hakemi ve VAR hakemi kim? Türkiye Avustralya maçı hakemi x kimdir?

A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra çıktığı Dünya Kupası sahnesindeki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı. Maçın gidişatını doğrudan etkileyecek olan "Türkiye - Avustralya maçının hakemi, yan hakemleri ve VAR hakemi kim?" soruları, futbol gündeminin en üst sırasına yerleşti. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi müsabakada görev yapacak deneyimli hakemlerin disiplin anlayışı ve teknoloji odasındaki (VAR) kritik isimlerin kim olduğu, ay-yıldızlı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 14 Haziran’daki büyük randevunun tüm hakem detayları!

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türk futbolu için tarihi bir gün kapıda! A Milli Futbol Takımımız, tam 24 yıllık uzun ve özlem dolu bir bekleyişin ardından nihayet dünya sahnesine geri dönüyor. 2002 yılındaki o unutulmaz Güney Kore ve Japonya serüveninden sonra, "Bizim Çocuklar" 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk sınavını Avustralya karşısında veriyor. Milyonlarca taraftarın tek yürek olduğu bu anlarda en çok merak edilen soru ise net: "Türkiye Avustralya maçı hangi kanalda, Türkiye Avustralya maçı nereden nasıl izlenir?"

Kuzey Amerika’nın ev sahipliğinde, Kanada’nın Vancouver şehrindeki görkemli BC Place Stadyumu’nda oynanacak bu dev randevu, ay-yıldızlı ekibimizin gruptan çıkma yolundaki en kritik adımı olacak. İşte 14 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde ekran başına kilitlenecek futbolseverler için hazırladığımız kapsamlı izleme rehberi.

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki açılış maçımız, yerel saat farkı nedeniyle Türkiye’de alışılagelmişin dışında bir saatte, sabahın ilk ışıklarında oynanacak.

Maç Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Maç Saati: TSİ 07:00

Yer: Vancouver, Kanada (BC Place)

Pazar sabahı saat 07:00’de hakemin ilk düdüğüyle birlikte 85 milyonun kalbi Kanada’da atacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Avustralya karşısında alacağı bir galibiyetle gruptaki diğer rakipleri Paraguay ve ev sahibi ABD öncesinde büyük bir moral depolamayı hedefliyor.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ YAYIN)

Türkiye’deki futbolseverler için müjdeli haber turnuva öncesinde gelmişti. 2026 Dünya Kupası’nın Türkiye’deki resmi yayıncısı TRT’dir. Kamu yayıncılığı anlayışıyla tüm Türkiye’ye ulaştırılan bu dev organizasyon, turnuvanın her anında olduğu gibi Türkiye - Avustralya maçında da şifresiz olarak evlerinize konuk oluyor.

Milli maç heyecanı yüksek çözünürlüklü (HD) olarak şu kanallarda olacak:

TRT 1: Ana yayın kanalı olarak maçı şifresiz ve canlı yayınlayacak.

TRT Radyo 1: Maçı radyodan takip etmek isteyenler için kesintisiz anlatım yapacak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NEREDEN NASIL İZLENİR? (DİJİTAL)

Televizyon başında olamayan veya maçı yoldayken cep telefonundan, tabletinden takip etmek isteyenler için 2026 teknolojisi harika çözümler sunuyor. Türkiye Avustralya canlı izle seçenekleri için en güvenilir yollar şunlardır:

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Müsabakada Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega dördüncü hakem, aynı ülkeden Michael Orué ise yedek yardımcı hakem olarak görev alacak.