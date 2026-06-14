Türkiye Avustralya ilk 11'leri! Türkiye Avustralya ilk 11'de kimler var, kadroda kimler var? 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07:00'de başlayacak olan dev mücadele için geri sayım sürerken, spor dünyası Montella'nın stratejisine kilitlendi. Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın dinamizmiyle hücum hattını zenginleştiren Milli Takım'da, orta sahanın kilit isimleri Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek'in durumu yakından takip ediliyor. Avustralya’nın fiziksel gücüne karşı teknik kapasitesi yüksek bir kadroyla sahada olması beklenen Türkiye'nin ilk 11 tercihi ve 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunun detayları haberimizde...

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07:00'de (TSİ) Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak bu kritik mücadele, millilerin gruptan çıkma yolundaki en önemli virajı olarak görülüyor.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ VE KADRO TERCİHLERİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, eleme turlarında ve play-off finalinde Kosova'ya karşı aldığı galibiyetle rüştünü ispatlamış bir iskelet kadroya sahip. İtalyan teknik adamın, fiziksel gücü yüksek olan Avustralya’ya karşı teknik kapasitesi yüksek ve orta sahada kalabalık bir kadro tercih etmesi bekleniyor.

Türkiye 11'i

MONTELLA'NIN STRATEJİSİ: ORTA SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Montella, play-off sürecinden bu yana yaptığı açıklamalarda "rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takım" olduklarını vurguluyor. Avustralya’nın geçiş oyunlarını engellemek adına orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu ikilisinin savunma önündeki direnci hayati önem taşıyacak.

Arda Güler'in serbest oyuncu rolünde sahada olması, rakip savunmanın yerleşik düzenini bozmak adına kilit anahtar olacak. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekten bindirmeleriyle hücumda sayısal üstünlük kurulması planlanıyor.

DÜNYA KUPASI D GRUBU FİKSTÜRÜMÜZ

Türkiye'nin gruptan lider veya ikinci olarak çıkabilmesi için bu ilk maçtan puan veya puanlarla ayrılması büyük önem taşıyor. İşte Milli Takımımızın grup takvimi:

14 Haziran 07:00 | Türkiye – Avustralya

20 Haziran 06:00 | Türkiye – Paraguay

26 Haziran 05:00 | Türkiye – ABD

Türkiye ve Avustralya arasındaki bu tarihi randevu, 14 Haziran sabahı ekranlara kilitlenmemize neden olacak. Montella’nın taktiksel hamleleri ve oyuncularımızın bireysel yetenekleri, 24 yıllık hasreti zaferle taçlandırmamız için en büyük gücümüz. Maç saatinde güncel kadrolar ve canlı skor takibi için spor sitelerini takip etmeyi unutmayın. Başarılar Bizim Çocuklar!