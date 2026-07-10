2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan mücadele voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı kim kazandı? Türkiye ABD voleybol maçı kaç kaç bitti? Detaylar...

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Türkiye ile ABD arasında oynanan 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşması devam ediyor. Bu nedenle maçın kazananı henüz belli olmadı.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

CANLI | ABD - TÜRKİYE (4. SET OYNANIYOR): 1-2

1. SET: 22-25

2. SET: 25-23

3. SET: 27-29 karşılaşmanın tamamlanan skoru güncellenecektir.

TÜRKİYE-ABD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanan Türkiye-ABD karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Osaka'daki Asue Arena'da oynanan mücadele TSİ 07.00'de başladı. Karşılaşma ayrıca yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABINA GALİBİYETLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle giriş yaptı.

Yaklaşık iki saat süren mücadelede milliler ilk seti 27-25 kazanırken ikinci seti rakibine kaybetti. Sonraki iki sette üstünlüğünü yeniden ele geçiren Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşma sonunda 7 galibiyet elde ederek 18 puana ulaştı.

Japonya etabında ABD karşılaşmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın Japonya etabındaki kalan maç programı şöyle:

10 Temmuz

07.00 | ABD - Türkiye

11 Temmuz

13.20 | Japonya - Türkiye

12 Temmuz

09.30 | Tayland - Türkiye

Karşılaşmalar TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MİLLETLER LİGİ (VNL) FİNALLERİ NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 18 takım mücadele ediyor. Üç haftalık lig etabının tamamlanmasının ardından puan durumunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar finallere katılma hakkı elde edecek.

2026 VNL Finalleri'nin 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao bölgesinde düzenlenmesi planlanıyor. Lig aşamasını ilk sekiz içerisinde tamamlayan ekipler şampiyonluk mücadelesi verecek.