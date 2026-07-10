Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 899'a yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 899'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depreme ilişkin son verileri paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 88 artarak 3 bin 899'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi. Yetkililer ve gönüllüler tarafından 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını kaydeden Rodriguez, 89 geçici çadır kampında 16 bin 892 ailenin misafir edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı