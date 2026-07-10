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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çevik Kuvvet Girdi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu posterinin indirilip Kılıçdaroğlu afişi asılması üzerine gece gerginlik yaşandı. Partililer posteri yeniden asarken, çevik kuvvet ekipleri binaya girdi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu posterinin kaldırılması üzerine gece saatlerinde il binasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri, 10 ay sonra CHP il binasına girdi.

Edinilen bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan Ekrem İmamoğlu posteri, çağrı heyeti tarafından indirildi. Pankartın yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine bazı partililer gece saatlerinde il binasına giderek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Gerginliğin ardından çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il binasında olduklarını belirterek, "Buradayız, irademize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özimer, açıklamasında şunları kaydetti:

"An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız, kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık. Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz."

"GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ"

Çağrı heyetinin çevik kuvvet ekiplerini davet ettiğini öne süren Özimer, bazı partililerin il binasına girişinin engellendiğini belirtti. Özimer, "Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi. Biz üçüncü katta nöbetteyiz" açıklamasında bulundu.

İl Başkanlığına gelen Özgür Çelik de "Bir avuç zavallıya teslim olmuşlar, sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesini veriyoruz. Bu işe polisin alet olmasına müsaade etmeyin. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Biz sizin vicdanınızın bu işi kabul etmediğini biliyoruz. Sizi öne sürüyorlar, kaçıp kayboluyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in il başkanı olarak atanmasının ardından geçen yıl eylül ayında da polis tarafından ablukaya alınmıştı.

Kaynak: ANKA
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