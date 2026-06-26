Türkiye ABD maçı hakemi kim, Türkiye ABD maçı hakemi Mustapha Ghorbal kim, nereli hangi ülkenin vatandaşı?

“ Türkiye ABD maçı hakemi kim?” sorusu sosyal medyada yoğun şekilde sorgulanırken, maçın hakemi Mustapha Ghorbal’ın kariyeri ve hangi ülkenin vatandaşı olduğu da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle büyük turnuvalardaki deneyimiyle bilinen Ghorbal, maç öncesi dikkat çeken isimlerden biri oldu.

TÜRKİYE ABD MAÇININ HAKEMİ MUSTAPHA GHORBAL OLDU

FIFA’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye A Millî Futbol Takımı ile ABD arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Zorlu mücadelede düdük çalacak isim Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal oldu.

MUSTAPHA GHORBAL MAÇI YÖNETECEK

Dünya Kupası’ndaki önemli karşılaşmalardan biri olan Türkiye – ABD maçında görev alacak olan Mustapha Ghorbal, FIFA tarafından atanan hakemler arasında yer aldı. Karşılaşma öncesi hakem ataması futbol kamuoyunda dikkat çekti.

CEZAYİRLİ ULUSLARARASI HAKEM

Mustapha Ghorbal, Cezayirli bir futbol hakemi olarak görev yapıyor. Uluslararası arenada deneyimiyle bilinen Ghorbal, 2014 yılından bu yana FIFA bünyesinde tam yetkili uluslararası hakem olarak görev alıyor.

2014’TEN BU YANA FIFA HAKEMİ

Tecrübeli hakem Mustapha Ghorbal, 2014 yılında FIFA listesine dahil edildi ve o tarihten bu yana birçok uluslararası karşılaşmada görev aldı. Dünya futbolunun önemli turnuvalarında düdük çalan Ghorbal, disiplinli yönetimiyle tanınıyor.

KRİTİK KARŞILAŞMADA GÖREV YAPACAK

Türkiye ile ABD arasında oynanacak bu önemli mücadelede Ghorbal’ın vereceği kararlar maçın gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, zorlu karşılaşmada hakemin performansını da yakından takip edecek.