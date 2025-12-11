Türk Telekom çöktü mü, internet çöktü mü, internette sorun mu var 11 Aralık Perşembe?

Bağlantı problemleri ve erişim kesintileri nedeniyle birçok kullanıcı, Türk Telekom'un hizmetlerinde bir aksaklık olup olmadığını araştırmaya başladı. Hem ev internetinde hem de mobil ağda yaşanan yavaşlama ve kopma sorunları, sosyal medya paylaşımlarıyla daha görünür hâle geldi. Bu nedenle pek çok kişi, 11 Aralık Perşembe günü internetin neden sorunlu olduğunu merak ediyor.

TÜRK TELEKOM'DA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda Türk Telekom kullanıcısı, hem mobil hatlarda hem de sabit internet bağlantılarında kesinti ve yavaşlama sorunları yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Yaşanan bu aksaklıklar, "Türk Telekom çöktü mü?" sorusunu kısa sürede gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlarda, bazı abonelerin tamamen internete erişemediği, bazılarının ise ciddi hız düşüşleri yaşadığı görülüyor. Mobil hatlarda çekim sorunları bildiren kullanıcılar da dikkat çekiyor.

Bazı yorumlar:

"İnternet bağlantımız kesildi, müşteri hizmetlerini aradım fakat müzik çalıyor"

"Sanırım az önce Türk Telekom çöktü"



GÜNCEL DURUM MERAK EDİLİYOR

Şikâyetlerin artması üzerine gözler operatör cephesinden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sorunun bölgesel bir arıza mı olduğu yoksa daha geniş çaplı bir kesinti mi yaşandığı konusunda kullanıcılar güncel bilgi bekliyor.

Hata raporu: