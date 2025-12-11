Haberler

Türk Telekom çöktü mü, internet çöktü mü, internette sorun mu var 11 Aralık Perşembe?

Türk Telekom çöktü mü, internet çöktü mü, internette sorun mu var 11 Aralık Perşembe?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom abonelerinin yaşadığı erişim sıkıntılarının ardından gözler şirketin altyapı ve hizmetlerine çevrildi. Sosyal medya platformlarında artan şikâyetler, "Türk Telekom'da bir arıza mı var?" sorusunu gündemin ön sıralarına taşıdı. Peki, 11 Aralık Perşembe günü Türk Telekom'da çökme ya da genel bir internet arızası mı yaşanıyor?

Bağlantı problemleri ve erişim kesintileri nedeniyle birçok kullanıcı, Türk Telekom'un hizmetlerinde bir aksaklık olup olmadığını araştırmaya başladı. Hem ev internetinde hem de mobil ağda yaşanan yavaşlama ve kopma sorunları, sosyal medya paylaşımlarıyla daha görünür hâle geldi. Bu nedenle pek çok kişi, 11 Aralık Perşembe günü internetin neden sorunlu olduğunu merak ediyor.

TÜRK TELEKOM'DA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda Türk Telekom kullanıcısı, hem mobil hatlarda hem de sabit internet bağlantılarında kesinti ve yavaşlama sorunları yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Yaşanan bu aksaklıklar, "Türk Telekom çöktü mü?" sorusunu kısa sürede gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlarda, bazı abonelerin tamamen internete erişemediği, bazılarının ise ciddi hız düşüşleri yaşadığı görülüyor. Mobil hatlarda çekim sorunları bildiren kullanıcılar da dikkat çekiyor.

Bazı yorumlar:

  • "İnternet bağlantımız kesildi, müşteri hizmetlerini aradım fakat müzik çalıyor"
  • "Sanırım az önce Türk Telekom çöktü"


GÜNCEL DURUM MERAK EDİLİYOR

Şikâyetlerin artması üzerine gözler operatör cephesinden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sorunun bölgesel bir arıza mı olduğu yoksa daha geniş çaplı bir kesinti mi yaşandığı konusunda kullanıcılar güncel bilgi bekliyor.

Hata raporu:

Türk Telekom çöktü mü, internet çöktü mü, internette sorun mu var 11 Aralık Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title