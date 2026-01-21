Türk Bayrağına saldırı SON DAKİKA: Bayrak indirme olayı nedir? Mardin Nusaybin Türk Bayrağı olayı nedir?

Türkiye kamuoyunu derinden etkileyen ve geniş yankı uyandıran gelişme, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşandı. Suriye'de Şam yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki bölgelerde ilerleyişini gerekçe gösteren terör örgütü yandaşları, Türkiye sınır hattında provokatif bir eyleme imza attı. Nusaybin-Kamışlı sınırında, tampon bölgede bulunan Türk bayrağımız hedef alındı. Peki, Mardin Nusaybin bayrak indirme olayı nedir? Türk Bayrağı olayı nedir? Detaylar...

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI SON DAKİKA

Olayın ardından devlet kurumları hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, sınır geçme teşebbüsü ve bayrağa yönelik saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı bildirildi. Gelişme, siyasi parti liderleri, bakanlar ve TBMM tarafından sert ifadelerle kınandı.

MARDİN NUSAYBİN BAYRAK İNDİRME OLAYI NEDİR?

Suriye'de Şam yönetiminin, YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişinin sürdüğü bir dönemde, DEM Parti tarafından Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde bir grup toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından bir grubun sınıra doğru yürüyüşe geçerek karşı tarafa geçmeye teşebbüs ettiği bildirildi.

Aynı saatlerde, sınırın Suriye tarafında bulunan Kamışlı'dan gelen YPG destekçileri de geçişlere kapalı olan sınır kapısı önünde gösteri yaptı. Yaşanan bu gerginlik sırasında, terör örgütü sempatizanlarının, sınır hattında yer alan tampon bölgede bulunan Türk bayrağını indirdiği tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağa saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."

Olayın ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma da başlatıldı.

TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SAYGISIZLIK

Yaşanan saldırıya ilişkin tepkiler üst düzeyde ve art arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları tarafından yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık asla kabul edilemez."

ADLİ SÜREÇ VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı lanetlediği açıklamasında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç ayrıca, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar bahane edilerek Türkiye genelinde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

TBMM'DE ORTAK KINAMA

Olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da kınandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, divan adına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Nusaybin sınırında bu milletin birliğine, merhametine, şefkatine ihanet eden terör örgütü Türk bayrağını indirme girişiminde bulunmuştur. Dünyanın neresine giderse gitsin bunlar cezalandırılır, cezalandırılacaktır."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu menfur eylem, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece karşı planlanmış açık bir sabotajdır."