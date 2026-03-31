Bursa siyasetinde son dönemde gündemi sarsan gelişmelerin odağında, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem yer alıyor. Peki, Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem tutuklu mu? Detaylar haberimizde.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Erdem, mezuniyetinin ardından serbest mimar olarak kariyerine başladı. Profesyonel yaşamında, Bursa’daki Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde çeşitli görevlerde bulunarak, şehrin mimari ve kentsel gelişimine katkıda bulundu.

2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Erdem, görev süresi boyunca ilçede birçok projeye imza attı. Ancak 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilmedi. Bu süreç, Erdem’in belediyedeki etkin rolü ve siyasi kararlarla ilişkili olarak çeşitli tartışmalara konu oldu.

TURGAY ERDEM HANGİ PARTİDEN?

Turgay Erdem, aktif siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yaptı. 2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanı olarak CHP’den seçilen Erdem, 2024 seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmemesiyle siyasi kariyerinde yeni bir döneme girdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI TURGAY ERDEM TUTUKLU MU?

31 Mart 2026 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

51 İKAMET, 23 İŞ YERİ, 1 VAKIF VE TÜM ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa merkezli toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Turgay Erdem dahil olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri ve 1 vakıf ile kullanımda olan araçlara el konuldu.

Açıklamada, firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği ve soruşturmanın safahatının titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Kamuoyuna, soruşturmanın gelişmeleri hakkında düzenli bilgi verileceği de bildirildi.