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Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata

Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata
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Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta Fernando Muslera'nın yediği hatalı serbest vuruş golü ve kalesinden gereksiz açılması sonucu gelen beraberlik golü geceye damga vurdu. Tecrübeli kaleci eleştirilerin odağı olurken, Yeşil Burun Adaları ise turnuvadaki sürpriz yürüyüşünü sürdürdü.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.
  • Uruguay kalecisi Fernando Muslera, iki golde de hatalı pozisyon alarak eleştirildi.
  • Yeşil Burun Adaları, turnuvadaki ilk katılımında İspanya ve Uruguay'dan puan alarak gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona ererken, turnuvanın ilk kez katılımcılarından Yeşil Burun Adaları bir sürprize daha imza attı. İspanya'dan puan alan Afrika temsilcisi, bu kez de Uruguay karşısında sahadan puanla ayrıldı.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu. Gol sonrası gözler Uruguay kalecisi Fernando Muslera'ya çevrildi. Tecrübeli file bekçisinin topa müdahale edememesi ve hatalı pozisyon alması eleştirilerin odağına yerleşti. Sosyal medyada birçok futbolsever, Muslera'nın kariyerinde alışık olunmayan bir hata yaptığını savundu.

İKİNCİ GOLDE DE SAHNEDEYDİ

Uruguay adına kabus bununla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kalesinden fazla açılan Muslera, rakibine büyük bir fırsat verdi. Helio Varela, tecrübeli kalecinin hatasını affetmedi ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Böylece Uruguay'ın kalesinde gördüğü iki golde de Muslera'nın hatalarının etkili olması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray formasıyla yıllarca Süper Lig'de iz bırakan Muslera'nın performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Birçok futbolsever, tecrübeli kalecinin kariyerindeki en talihsiz maçlardan birini oynadığını belirten paylaşımlar yaptı.

YEŞİL BURUN ADALARI MASALI SÜRÜYOR

Öte yandan Dünya Kupası tarihinde ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı sürdürüyor. İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alan Afrika temsilcisi, gruptan çıkma umutlarını son maça taşımayı başardı.

İşte o golden kareler;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOctopusPrime:

TR‘de rahat‘di tabii… böyle hatalar yapinca hakem biseyler caliyordu

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

İyi oldu muslara ya

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