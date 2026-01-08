Tunceli okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 9 Ocak Cuma günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler TUNCELİ VALİLİĞİ tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli hava durumu: Saatlik ve 5 günlük tahmin belli oldu

Tunceli'de soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren puslu hava görülürken, akşam saatleriyle birlikte hafif kar yağışı başladı. Geceye doğru sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken, Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Saatlik hava durumu (9 Ocak Cuma)

Cuma günü gece yarısından sonra Tunceli'de kar yağışı etkisini artıracak. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık -1 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Sabah saatlerinde kar yağışı devam ederken 03.00–06.00 arasında sıcaklık -2 dereceye, hissedilen sıcaklık ise -5 dereceye kadar inecek. Gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek, akşam saatlerinde ise sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 90'ın üzerinde seyretmesi ve buzlanma riskinin artması bekleniyor.

5 günlük Tunceli hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre 9 Ocak Cuma günü Tunceli'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -2, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olacak. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hâkim olurken sıcaklık -5 ile -2 derece arasında seyredecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise yeniden kar yağışı bekleniyor. Özellikle Pazar günü sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, önümüzdeki günlerde soğuk ve karlı havanın Tunceli genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

