Tunceli okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tunceli okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Tunceli'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Tunceli Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, son dakika gelişmeleri eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini netleştirecek.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 26 Şubat Perşembe günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler Tunceli Valiliği tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli'de kış mevsimi, perşembe gününden itibaren etkisini bir hayli artırıyor. Sarp coğrafyasıyla bilinen şehirde, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklendiği 26-27 Şubat tarihlerine ilişkin haber metni şu şekildedir:

Tunceli'de Kar Fırtınası ve Çığ Tehlikesi Alarmı

Tunceli genelinde perşembe günü başlayacak kuvvetli kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Cuma günü ise yağışın yerini dondurucu Sibirya soğuklarına bırakması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar ve Tipi

Perşembe günü Tunceli'de gökyüzü tamamen kapanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışın, gün boyu yoğun kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -5°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün genelinde %90 seviyelerinde. Vadilerde esecek sert rüzgar nedeniyle kar yağışının tipi şeklinde görüleceği ve görüş mesafesinin ciddi oranda azalacağı tahmin ediliyor.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Haftanın son iş gününde kar yağışı etkisini hafifletse de, dondurucu hava kütlesi şehre yerleşiyor. Tunceli genelinde dondurucu bir ayaz hakim olacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -12°C

• Detay: Yağış ihtimali %20'ye gerilerken, gece saatlerinde gökyüzünün açılmasıyla birlikte termometreler keskin bir düşüş yaşayacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Tuncelili Vatandaşlara Önemli Uyarı: Özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolundaki geçitlerde ve yüksek kesimlerde yoğun kar birikimi nedeniyle çığ riski en üst seviyededir. Sürücülerin zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmadan yola çıkmamaları, zorunlu olmadıkça gece seyahat etmemeleri hayati önem taşımaktadır.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
