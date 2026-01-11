Tunceli okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tunceli'de yarın okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 12 Ocak Pazartesi günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler TUNCELİ VALİLİĞİ tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli Hava Durumu Raporu: Munzur Dağlarında Kar ve Rekor Soğuk Beklentisi

Doğu Anadolu'nun engebeli coğrafyasına sahip illerinden Tunceli, 12 Ocak 2025 tarihinden başlayarak kış mevsiminin en zorlu beş gününü yaşamaya hazırlanıyor. Meteorolojik analizler, Munzur ve Pülümür vadileri boyunca kar yağışının ve dondurucu soğuğun ulaşımı ve günlük yaşamı felç edebileceğini gösteriyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde yoğun kar yağışı hakim olacak. Gündüz sıcaklığın 1 derece, gece ise sıfır derece olması öngörülürken, yüzde 93 gibi yüksek bir nem oranı karın tutunma gücünü maksimum seviyeye çıkaracaktır.

13 Ocak Salı günü kar yağışının şiddetini koruması ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aşması bekleniyor. Tunceli'nin geçmiş iklim kayıtları, Ocak aylarında dondurucu ayazın eksi 25 derecelere kadar indiği günleri göstermektedir. Bu hafta özellikle 14 Ocak Çarşamba günü yağışın durmasıyla birlikte gece sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar sert bir düşüş yapacağı tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklığın ise rüzgarın etkisiyle eksi 20 derecelerin altına ineceği uyarısı yapılmaktadır.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde Tunceli'de parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, dondurucu soğuklar etkisini yitirmeyecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz en yüksek sıcaklık eksi 4 derece olarak tahmin ediliyor; bu durum "buz günü" olarak nitelendirilen, sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kaldığı koşulları ifade eder. 16 Ocak Cuma günü ise gece sıcaklıklarının eksi 9 derecelerde seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir. Tunceli Valiliği koordinesinde karla mücadele ekiplerinin Pülümür ve Ovacık yollarını açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba kullanımı konusunda dikkatli olmaları önemle vurgulanmaktadır.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.