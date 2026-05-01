Tülay Özer kimdir, Tülay Özer şarkıları neler?

Türk müziğinin sevilen kadın seslerinden biri olan Tülay Özer, repertuvarındaki etkileyici parçalarla dinleyicilerin gönlünde yer edinmiştir. Özellikle nostaljik ve duygusal şarkılarıyla bilinen sanatçının eserleri, müzikseverler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Peki, Tülay Özer kimdir, hangi şarkılarıyla tanınır ve müzik kariyerinde hangi önemli çalışmalara imza atmıştır? İşte Tülay Özer hakkında merak edilenler ve en bilinen şarkıları…

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

10 Aralık 1946’da Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Tülay Özer, Türk müziğinin 1970’li yıllarına damga vurmuş kadın yorumcularından biridir. Nilgün, Songül ve Zerrin Özer’in ablası olan sanatçı, müzik kariyerine profesyonel olarak 1972 yılında adım attı. Asıl mesleği muhasebecilik olan Özer, güçlü yorumu sayesinde kısa sürede müzik dünyasında kendine yer edindi.

MÜZİK KARİYERİNİN YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Tülay Özer, ilk 45’liğini 1974 yılında “Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını” ile çıkardı. Ancak asıl çıkışını 1975’te yayımlanan “İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit” ile yakaladı. Aynı yıl İzmir Fuarı’nda sahne alarak Altın Plak Ödülü kazandı. “Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık” gibi hit parçalarla başarısını sürdüren sanatçı, Anadolu pop ve arabesk arasında köprü kuran eserleriyle dikkat çekti.

ALBÜMLER VE MÜZİK TARZI

İlk uzunçaları “Tülay” 1976’da yayımlandı. 1978 tarihli “Seven Ağlatılmaz” albümüyle başarısını pekiştiren sanatçı, Sezen Aksu imzalı “Büklüm Büklüm” şarkısıyla listelerde yeniden zirveye çıktı. Esin Engin aranjeleriyle şekillenen repertuvarında, Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi önemli bestecilerin eserlerine yer verdi.

1980 SONRASI VE MÜZİĞE ARA

1980’li yıllarda müzik piyasasında etkisi azalan Tülay Özer’in yerini, kız kardeşi Zerrin Özer’in yükselişi dikkat çekti. Buna rağmen kardeşine destek olmaya devam eden sanatçı, “Kalbimdeki Sevgili” albümüyle beklenen çıkışı yakalayamadı ve müziğe uzun bir ara verdi.

ÖZEL HAYATI VE SON YILLARI

Evlenen ve Hakan adında bir çocuk sahibi olan Tülay Özer, 80’ler ve 90’larda sınırlı sayıda çalışma yaptı. 2010 yılında “Her Devrin Devleri” albümünde Kıraç ile düet yaptığı “Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim” adlı şarkı, kariyerinin son önemli çalışması oldu. Sanatçı, 1 Mayıs 2026’da İstanbul’da 79 yaşında hayatını kaybetti.

TÜLAY ÖZER ŞARKILARI VE DİSKOGRAFİSİ

Sanatçının müzik kariyerinde öne çıkan eserleri arasında “İkimiz Bir Fidanız”, “Deli Etme Beni Aşk”, “Neden Ayrıldık” ve “Büklüm Büklüm” gibi parçalar bulunur.

45’lik ve albüm çalışmalarından bazıları şunlardır:

• Gel Artık & Niye Çattın Kaşlarını (1974)

• İkimiz Bir Fidanız & Son Ümit (1975)

• Deli Etme Beni Aşk & Neden Ayrıldık (1975)

• Büklüm Büklüm & İlk Aşk (1978)

• Tülay (1976)

• Seven Ağlatılmaz (1978)

• Kalbimdeki Sevgili (1981)

• Özleyiş (1989)

• Olmalı Olacak (1993)