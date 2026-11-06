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TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde yaklaşık kaç kişi yaşamaktadır?

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TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde yaklaşık kaç kişi yaşamaktadır?
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Televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacıya yöneltilen "TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde yaklaşık kaç kişi yaşamaktadır?" sorusu, izleyicilerin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Soruda yarışmacıya 500 kişi, 8 bin kişi, 50 bin kişi ve 100 bin kişi seçenekleri sunuldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sorunun doğru cevabını araştırıyor.

Sorunun doğru cevabı "8 bin kişi" oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8 bin 290 kişi yaşıyor. İşte Türkiye'nin yaşlı nüfusu ve sorunun cevabına dair bilinenler.

TÜİK'İN 2025 YILI VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'DE 100 YAŞ VE ÜZERİNDE YAKLAŞIK KAÇ KİŞİ YAŞAMAKTADIR?

A) 500 kişi

B) 8 bin kişi

C) 50 bin kişi

D) 100 bin kişi

Doğru cevap: B) 8 bin kişi
TÜRKİYE'DE 100 YAŞ ÜSTÜ KAÇ KİŞİ VAR?

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8 bin 290 kişi yaşıyor. Bu rakam, sorunun doğru cevabı olan yaklaşık 8 bin kişiye karşılık geliyor.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ORANI KAÇ?

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e ulaştı. Yaşlı nüfusun yüzde 55,3'ünü kadınlar, yüzde 44,7'sini ise erkekler oluşturuyor. Yaşlı nüfus son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İLİ HANGİSİ?

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Sinop'ta nüfusun yüzde 21,7'si 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşuyor.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR MU?

Türkiye'nin nüfusu, doğurganlık hızının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte giderek yaşlanıyor. Uluslararası ölçütlere göre 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 10'u aşan ülkeler "çok yaşlı" nüfusa sahip ülkeler arasında kabul ediliyor. Türkiye de yüzde 11,1'lik oranla bu grupta yer alıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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