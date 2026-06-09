TTK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) TTK işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen 262 daimi işçi alımı sürecinde en kritik aşama olan kura çekimi 9 Haziran Salı günü noter huzurunda başlatıldı. Zonguldak başta olmak üzere maden ocaklarında görev almak üzere başvuru yapan binlerce aday için belirleyici olan bu süreç, elektronik ortamda ve resmi denetim altında yürütülüyor.

TTK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek aday listelerinin oluşturulması süreci başlayacak. TTK’nın işçi alımı prosedürüne göre yalnızca asil adaylar değil, aynı zamanda kontenjanın birkaç katı kadar yedek aday da belirleniyor. Bu yöntem, olası sağlık kontrolleri, evrak eksiklikleri veya feragat durumlarında sürecin kesintisiz ilerlemesini sağlıyor.

Adaylar açısından en çok merak edilen konu ise tam isim listesi. Asil ve yedek listeler PDF formatında yayımlanarak erişime açılıyor ve adaylar kendi isimlerini kontrol edebiliyor.

TTK KURA ASİL VE YEDEK LİSTESİ

Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler artık Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanacak sonuç listelerine çevrilmiş durumda. Binlerce aday, maden işçisi olarak görev alıp alamayacağını öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından ise sağlık kontrolleri, güvenlik soruşturmaları ve belge teslim süreçleri başlayacak. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, TTK bünyesinde daimi işçi olarak göreve başlayacak.

TTK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

TTK işçi alımı kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasının ardından resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlara farklı yöntemlerle ulaşabilecek.

RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN DUYURULAR

En güvenilir ve ilk kaynak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet sitesidir. Kurum, asil ve yedek aday listelerini duyurular bölümünde PDF formatında yayımlar. Adaylar buradan isim listelerine erişerek sonuçlarını kontrol edebilir.

T.C. KİMLİK NUMARASI İLE SORGULAMA

TTK’nın dijital altyapısı üzerinden bazı dönemlerde T.C. kimlik numarası ile bireysel sorgulama ekranı da aktif hale getirilmektedir. Bu sistem sayesinde adaylar yalnızca kendi sonuçlarını hızlı ve kolay şekilde görüntüleyebilir.

PDF İSİM LİSTELERİ VE TAM KADRO AÇIKLAMASI

Kura sonuçlarının en detaylı hali PDF formatında yayımlanan listelerdir. Bu listelerde:

Asil adaylar

Yedek adaylar

Yeraltı ve yerüstü kadro dağılımları net bir şekilde yer alır. TTK uygulamasına göre yedek liste, genellikle asil listenin dört katına kadar geniş tutulur.