TRUMP UÇAĞI TAKİP: Trump Ankara uçuşu uçak kodu nedir? Air Force One canlı izle Flightradar24

Abd Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği uçuş, yalnızca diplomasi gündeminde değil, havacılık dünyasında da büyük ilgi gördü. Avrupa hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren milyonlarca kullanıcının takip ettiği başkanlık uçağı, anlık uçuş takip platformu Flightradar24'te kısa sürede dünya genelinde en çok izlenen uçuş konumuna yükseldi. Peki, Trump Ankara uçuşu uçak kodu nedir? Detaylar...

TRUMP UÇAĞI TAKİP

Abd Başkanı Donald Trump'ın Ankara yolculuğunu gerçekleştiren başkanlık uçağı, Avrupa hava sahasına giriş yapmasının ardından küresel ölçekte yoğun şekilde takip edildi.

Paylaşılan anlık radar verilerine göre, ABD Başkanı'nı taşıyan Boeing VC-25B Bridge tipi yeni nesil başkanlık uçağı, Avrupa semalarına ulaştığı andan itibaren Flightradar24 kullanıcılarının odağı haline geldi. Kısa süre içerisinde platform üzerinde yer alan ticari ve askeri uçuşları geride bırakan uçak, "#1 Worldwide" etiketiyle listenin ilk sırasına yerleşti.

Anlık takip verilerine göre, aynı anda uçağın rotasını, hızını ve irtifasını izleyen kullanıcı sayısı 5 binin üzerine çıktı. Yoğun ilgi nedeniyle platform üzerinde dikkat çeken uçuşlardan biri olarak öne çıkan başkanlık uçağı, havacılık meraklılarının en fazla takip ettiği sefer oldu.

Ankara uçuşunda kullanılan uçağın bir diğer dikkat çekici yönü ise modeli oldu. ABD Hava Kuvvetleri envanterine kısa süre önce dahil edilen ve "VC-25B Bridge" olarak adlandırılan modifiye Boeing 747-8 tipi uçak, Trump'ın Ankara seyahatinde görev yaptı. Havacılık çevrelerinde yeni nesil "Uçan Oval Ofis" olarak nitelendirilen uçak, bu yolculukla birlikte kamuoyunun da dikkatini çekti.

TRUMP ANKARA UÇUŞU UÇAK KODU NEDİR?

Paylaşılan bilgilerde, Ankara uçuşunda kullanılan uçağın Boeing VC-25B Bridge tipi yeni nesil başkanlık uçağı olduğu belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri filosuna kısa süre önce katılan modifiye edilmiş Boeing 747-8 platformu olan VC-25B Bridge, Trump'ın Ankara ziyaretinde görev alan başkanlık uçağı olarak öne çıktı. Uçuşa ilişkin paylaşılan bilgilerde bunun dışında herhangi bir uçuş koduna yer verilmedi.

AIR FORCE ONE CANLI İZLE FLIGHTRADAR24

Trump'ın Ankara uçuşu sırasında Flightradar24 platformu, dünyanın en yoğun takip edilen uçuşlarından birine ev sahipliği yaptı.

Platformda paylaşılan anlık radar verilerine göre başkanlık uçağı, Avrupa hava sahasına giriş yapmasının ardından "#1 Worldwide" etiketiyle en fazla izlenen uçuş olarak listelendi. Kullanıcılar uçuşun rotasını, hızını ve yüksekliğini anlık olarak takip ederken, aynı anda izleyen kişi sayısının 5 bin barajını aştığı bildirildi.