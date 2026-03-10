Trump savaşı bitirecek mi? SON DAKİKA! İran İsrail savaşı bitiyor mu?

ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden gerilim, karşılıklı füze saldırılarıyla 11'inci gününe girdi. Bölgedeki durum giderek kritik bir hal alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, savaşın seyrine ilişkin yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Peki, Trump savaşı bitirecek mi? İran İsrail savaşı bitti mi? Detaylar haberimizde.

TRUMP SAVAŞI BİTİRECEK Mİ?

Fox News'e konuşan Trump, İran ile olası bir görüşme ihtimaline kapıyı aralayarak, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, bölgedeki gerilimin diplomasi yoluyla çözülüp çözülmeyeceği konusunda merak uyandırırken, ABD-İsrail tarafında askeri operasyonların sürmesi, savaşın sona ermesinin kolay olmayacağını gösteriyor.

İRAN'IN YENİ LİDERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi. Mücteba Hamaney'in seçilmesinin büyük bir hata olduğunu öne süren Trump, "Bakalım orada kalabilecek mi bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

İRAN İSRAİL SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Bölgedeki çatışmalar, karşılıklı füze saldırılarıyla şiddetlenmeye devam ediyor. İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildiği, yetkililerin ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalınmasını tavsiye ettiği bildirildi.

SAVAŞTA CAN KAYBI ARTIYOR

İran tarafında 11 gün süren saldırılarda can kaybı 1230'a, yaralı sayısı ise 1473'e yükseldi. ABD ise şimdiye kadar 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tüm tarafların kayıpları, savaşın boyutlarını ve şiddetini gözler önüne seriyor.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI: KESİNLİKLE ARAMIYORUZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını vurguladı. Galibaf, "Biz kesinlikle ateşkes aramıyoruz; saldırganın ağzına yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" dedi.

Galibaf, İsrail'i de hedef alarak, "Siyonist rejim egemenliğini pekiştirmek için 'savaş-müzakere-ateşkes ve sonra tekrar savaş' döngüsünü sürdürüyor. Biz bu döngüyü kıracağız" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir "saldırı dalgası" başlattığını açıkladı. İsrail'in açıklamasından kısa süre sonra Tahran'da şiddetli patlamalar duyuldu.

1 GÜNDE 100 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarına hedef olan Lübnan'da son 24 saatte 100 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Bölgedeki siviller üzerindeki insani etkiler giderek artıyor.

ÇİN, ENERJİ GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Çin, ABD ve İsrail'in saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji tedarikini kesintiye uğratması ve küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme ihtimaline karşı taraflara çatışmayı durdurma çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, "Çin, tüm tarafları askeri operasyonlara son vermeye, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaya, bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyüme üzerinde daha büyük etki yaratmasını önlemeye çağırıyor." dedi.