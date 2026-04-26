Trump öldü mü, yaşıyor mu, Trump’a kim suikast düzenledi?

Siyaset gündemini sarsan olay sonrası arama motorlarında "Donald Trump’a kim suikast düzenledi, saldırganın kimliği belli oldu mu?" sorguları en üst sıralara tırmandı. Trump’ın katıldığı bir etkinlikte meydana geldiği öne sürülen olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, saldırının perde arkasına dair senaryolar da netleşmeye başladı. Trump’ın hayatta olup olmadığına dair son bilgileri, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ve olayın küresel piyasalara yansıyan etkilerini sizler için tek bir dosyada topladık.

TRUMP’A BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİNDE ŞOK SUİKAST GİRİŞİMİ

Dünya gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen korkunç saldırı girişimiyle sarsıldı. Washington Hilton Oteli’nde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında silah sesleri yükseldi. Silahların patlamasıyla birlikte salonda büyük bir panik yaşanırken, davetliler masaların altına sığınarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Gizli Servis ajanları, saldırı anında Başkan Trump ve eşi Melania Trump’ı hızla salondan tahliye ederek güvenli bir bölgeye nakletti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE CEPHANELİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinden çıkanlar ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde Allen’ın üzerinde bir adet tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda bıçak bulunduğu saptandı. Otel lobisinde kıskıvrak yakalanan saldırganın, son üç yıl içinde Trump’ı doğrudan hedef alan üçüncü ciddi tehdit olduğu belirtiliyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "OLDUKÇA HAREKETLİ BİR AKŞAMDI"

Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, güvenlik güçlerini övdü. Trump, paylaşımında "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler," ifadelerini kullandı. Daha sonra Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Trump, saldırıda bir polis memurunun yaralandığını ancak durumunun iyi olduğunu belirterek, saldırganı "oldukça hasta birisi" olarak nitelendirdi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ: REAGAN’IN VURULDUĞU AYNI OTEL

Saldırı girişiminin gerçekleştiği Washington Hilton Oteli, Amerikan siyasi tarihinde karanlık bir geçmişe sahip. Bu otel, 30 Mart 1981 tarihinde dönemin Başkanı Ronald Reagan'a yönelik John Hinckley Jr. tarafından düzenlenen suikast girişiminin de adresi olmuştu. 45 yıl sonra aynı mekanda benzer bir olayın yaşanması, otelin güvenlik zafiyetleri ve sembolik önemi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE NETANYAHU'NUN MESAJI

Saldırı girişimi sonrası dünya liderlerinden kınama mesajları yağdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan olay karşısında şok olduklarını belirterek, "Başkan ve First Lady’nin güvende olması bizi rahatlattı. ABD Gizli Servisi’nin kararlı müdahalesini takdir ediyoruz," dedi. Trump ise saldırının arkasında başka bir devletin olup olmadığı sorusuna, soruşturmanın devam ettiğini belirterek temkinli bir yanıt verdi.

SİYASET TARİHİNDEKİ TRAJİK BENZERLİKLER

1981 yılındaki saldırıda Ronald Reagan, makam aracından seken bir kurşunla kalbinin çok yakınından yaralanmış ve ağır bir iç kanama geçirmişti. O olayda Beyaz Saray Sekreteri James Brady de başından vurularak ömür boyu felç kalmıştı. Cole Thomas Allen tarafından düzenlenen bu son girişim, Amerikan başkanlarının güvenliği konusundaki endişeleri tekrar zirveye taşıdı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.