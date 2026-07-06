Trump Anıtkabir'e mi gelecek, ne zaman? Trump Anıtkabir'i ziyaret mi edecek?

Donald Trump'ın Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştireceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından "Trump Anıtkabir'i ziyaret mi edecek?", "Trump Anıtkabir'e ne zaman gelecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi program ve yetkililerden yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, Trump'ın ziyaret takvimine ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Detaylar haberin devamında...

TRUMP ANITKABİR'İ ZİYARET Mİ EDECEK?

Abd Başkanı Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programı Beyaz Saray tarafından duyuruldu. Beştepe'de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Trump'ın takviminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılacak kritik ikili görüşmeler yer alırken; programda şimdilik bir Anıtkabir ziyaretinin bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamalarda Trump'ın Anıtkabir ziyareti edeceği ifade edilmişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN RESMİ ANKARA TAKVİMİ

Beyaz Saray tarafından açıklanan ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merkezli yürütülecek programın saat saat detayları şu şekilde:

08.00

Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Kapalı

10.30

Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

10.50

Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

11.15

Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

14.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00

Başkan, devlet karşılama törenine katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05

Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

14.30

Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

15.30

Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

16.15

Başkan, basın toplantısına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya