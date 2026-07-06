Trump Anıtkabir'e mi gelecek, ne zaman? Trump Anıtkabir'i ziyaret mi edecek?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye programına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, Anıtkabir'i ziyaret edip etmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımların ardından vatandaşlar, "Trump Anıtkabir'e mi gelecek?", "Trump Anıtkabir'i ne zaman ziyaret edecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Trump Anıtkabir'e mi gelecek, ne zaman? Trump Anıtkabir'i ziyaret mi edecek?
Donald Trump'ın Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştireceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından "Trump Anıtkabir'i ziyaret mi edecek?", "Trump Anıtkabir'e ne zaman gelecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi program ve yetkililerden yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, Trump'ın ziyaret takvimine ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Detaylar haberin devamında...
TRUMP ANITKABİR'İ ZİYARET Mİ EDECEK?
Abd Başkanı Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programı Beyaz Saray tarafından duyuruldu. Beştepe'de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Trump'ın takviminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılacak kritik ikili görüşmeler yer alırken; programda şimdilik bir Anıtkabir ziyaretinin bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamalarda Trump'ın Anıtkabir ziyareti edeceği ifade edilmişti.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN RESMİ ANKARA TAKVİMİ
Beyaz Saray tarafından açıklanan ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merkezli yürütülecek programın saat saat detayları şu şekilde:
08.00
Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Kapalı
10.30
Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
10.50
Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
11.15
Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Sınırlı havuz
14.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak
Yer: Ankara, Türkiye
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.00
Başkan, devlet karşılama törenine katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya
15.15
Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Beyaz Saray basın havuzu
19.05
Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
14.30
Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
15.30
Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Kapalı
16.15
Başkan, basın toplantısına katılacak
Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Basın: Önceden akredite edilmiş medya