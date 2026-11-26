TRT Spor canlı izle, İtalya Türkiye basketbol maçı TRT Spor'dan canlı nasıl izlenir soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalya Türkiye maçı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de Roma'daki PalaEur'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabilecek. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLE

İtalya Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasına girerek maçı takip edebilecek. TRT Spor'un yayını, TRT'nin dijital platformu tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden de ücretsiz üyelikle izlenebiliyor.

TRT SPOR KANAL NUMARALARI

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, İtalya Türkiye maçı şifresiz. Karşılaşma TRT Spor'dan ücretsiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da yayınlanacak. Ancak bu kanallar abonelik gerektiriyor. S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. S Sport Plus ise internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden izlenebiliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

İtalya Türkiye maçı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak. Mücadele, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu kapsamında yapılacak.

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI BİLETİNİ GARANTİLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Elemelerin ilk turunu 6'da 6 ile grup lideri olarak tamamlayan milliler, ikinci turda Litvanya ve İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu performansla Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. 2027 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.

İtalya ise elemelerin ilk turunu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider tamamladı. Ancak ikinci turda Bosna Hersek ve Sırbistan'a yenilen İtalya, grubunda üçüncü sırada bulunuyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım bu maçlarda önemli eksiklerle mücadele ediyor. Takım kaptanı Cedi Osman ile Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ile NBA G League'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de bu maçlarda takımın yanında olmayacak. Anadolu Efes'in EuroLeague maçı nedeniyle Ercan Osmani de İtalya karşısında forma giyemeyecek.

İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

12 Dev Adam, İtalya maçının ardından 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Yapıştırdığın kanal metninde maçın yeri Bologna'daki Segafredo Arena yazıyor. Ama Haberler.com, maçın Roma'daki PalaEur'da oynanacağını yazıyor. Daha önce maç kanalı dosyasında da bu yüzden yeri Roma olarak düzeltmiştim. Haberde de Roma yazdım.