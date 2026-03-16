TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması kim 1. oldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmanın kazananının kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medyada "1. kim oldu?" soruları gündem oldu. Resmi sonuçların açıklanması için izleyiciler heyecanla bekliyor.

TRT 1 KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 16 MART'TA EKRANDA

16 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında büyük heyecan yaşandı. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyicileri, ekran başına kilitlendi. Yarışmacılar, sesleri ve tecvitleriyle izleyenleri etkilemeye çalıştı.

İZLEYİCİLERİN MERAK ETTİĞİ SORU: KİM 1. OLDU?

Yarışmanın finali sonrası sosyal medyada en çok merak edilen konu, birinci olan yarışmacının kim olduğu oldu. İzleyiciler, sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Ancak, TRT 1 tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarışmanın kazananı ve sıralama sonuçları bu akşam TRT 1'deaçıklanacak. İzleyiciler, yarışmanın resmi sosyal medya hesapları ve kanal üzerinden duyuruları takip edebilir.