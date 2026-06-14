TRT 1 canlı maç nereden izlenir? (ALMANYA CURAÇAO) TRT 1 HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir?

FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında oynanacak E Grubu ilk maçında Almanya Curaçao karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 20.00’de (Türkiye saati) başlayacak. Peki, TRT 1 canlı maç nereden izlenir? TRT 1 HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir? Detaylar...

TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1’i canlı izlemek için kanalın resmi internet sitesi üzerinden yayınlara ulaşabilir ya da aşağıda paylaşılan frekans bilgileriyle televizyonunuzdan izlemeye devam edebilirsiniz.

Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz şekilde yayınlanacağı ifade edilmiştir.

TRT tarafından açıklanan güncel uydu ayarları şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 HD KESİNTİSİZ DONMADAN NASIL İZLENİR?

Dünya Kupası yayınlarını üstlenen TRT, maçların sorunsuz izlenebilmesi için uydu alıcılarının belirtilen güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiğini duyurmuştur. Ayrıca, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan ayarları yapmış olan izleyicilerin tekrar işlem yapmasına gerek olmadığı da belirtilmiştir.