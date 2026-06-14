Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
FIFA 2026 Dünya Kupası'yla birlikte ilk kez turnuvada boy gösteren Curaçao, tarihe geçen bir ana imza attı. Yaklaşık 185 bin nüfuslu ada ülkesi, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir an yaşadı.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLLERİ ALMANYA'YA KARŞI
Kupa tarihindeki ilk maçına çıkan ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında sergilediği dirençli futbolla alkış toplarken, fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı.
DÜZGÜN VURUŞLA TOP AĞLARDA
Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI
Bu golle birlikte teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde de büyük coşku oluştu.