Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir an yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLLERİ ALMANYA'YA KARŞI

Kupa tarihindeki ilk maçına çıkan ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında sergilediği dirençli futbolla alkış toplarken, fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

DÜZGÜN VURUŞLA TOP AĞLARDA

Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Bu golle birlikte teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde de büyük coşku oluştu.