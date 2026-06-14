Haberler

Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'yla birlikte ilk kez turnuvada boy gösteren Curaçao, tarihe geçen bir ana imza attı. Yaklaşık 185 bin nüfuslu ada ülkesi, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir an yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLLERİ ALMANYA'YA KARŞI

Kupa tarihindeki ilk maçına çıkan ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında sergilediği dirençli futbolla alkış toplarken, fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı. 

DÜZGÜN VURUŞLA TOP AĞLARDA

Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Bu golle birlikte teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde de büyük coşku oluştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 3 Türk kulübüne birden transfer yasağı
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi