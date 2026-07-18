TRT 1 CANLI İZLE (FRANSA İNGİLTERE) TRT 1 HD kesintisiz İngiltere Fransa Dünya Kupası maçı donmadan nasıl izlenir?

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TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri, programları ve spor karşılaşmalarını canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1'i canlı yayın ile TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya aşağıda yer alan frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DÜNYA KUPASI HEYECANINI KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri, programları ve Dünya Kupası 3.’lük maçında oynanacak Fransa – İngiltere karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, spor karşılaşmalarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4