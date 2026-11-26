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TRT 1 canlı izle, CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1'den nasıl izlenir soruları karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. TRT 1'in yayını, tabii üzerinden internetten de izlenebiliyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR TRT 1'DEN CANLI NASIL İZLENİR?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRT 1'in yayını, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de canlı olarak izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

GELİŞME: CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.