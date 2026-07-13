Trossard uçak takip kodu ne, Leandro Trossard ne zaman, saat kaçta İstanbul'a inecek?

Leandro Trossard'ın transfer sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından "Trossard uçak takip kodu ne, ne zaman İstanbul'a inecek, saat kaçta gelecek?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Yıldız futbolcunun olası uçuş bilgileri, uçak takip kodu ve İstanbul'a iniş saatine ilişkin resmi açıklamalar ile kulüpten gelecek duyurular merakla bekleniyor.

TROSSARD BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Premier Lig temsilcisi Arsenal'de forma giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Hem kulüple hem de deneyimli futbolcuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirerek resmi süreci tamamlamayı hedefliyor.

Transferin tamamlanmasına sayılı saatler kala Leandro Trossard'ın İstanbul'a geliş tarihi ve saati de netlik kazandı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelişini yakından takip ederken, havaalanında yapılacak karşılamaya ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

TROSSARD YARIN AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer işlemlerini tamamlamak ve futbolcuya eşlik etmek amacıyla yarın Belçika'ya gidecek. Adalı ile birlikte Türkiye'ye hareket edecek olan Leandro Trossard'ı taşıyan uçağın, yarın akşam saat 20.30 civarında İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imza sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Uçak takip bilgileri henüz paylaşılmadı.

BEŞİKTAŞ TROSSARD İLE 3+1 YILLIK ANLAŞTI

Siyah-beyazlı yönetimin Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Tecrübeli hücum oyuncusunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması ve transferin kulüp tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Teknik ekibin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Belçikalı futbolcunun, hücum hattına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

Belçika Milli Takımı'nın da formasını giyen Leandro Trossard, kariyerinde Genk, Brighton ve Arsenal gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen deneyimli futbolcu, hızı, teknik kapasitesi ve gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde resmen açıklaması beklenirken, siyah-beyazlı taraftarlar yıldız oyuncunun İstanbul'a gelişini ve imza törenini heyecanla bekliyor.